Директор «Самбо-70» назвал Плющенко дураком

Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев жестко ответил раскритиковавшему его тренеру Евгению Плющенко. Об этом сообщает ТНВ.

Глава школы назвал двукратного олимпийского чемпиона дураком и невоспитанным человеком. Он также опроверг слова Плющенко о своем скором уходе на пенсию. «Он еще никого не натренировал, а уже выступает. Сначала натренируй кого-нибудь, а потом открывай рот», — добавил Лайшев.

В среду, 13 октября, Плющенко раскритиковал Лайшева за его оценку выступления Александры Трусовой на этапе Кубка России в Москве. Тренер предсказал скорый выход директора «Самбо-70» на пенсию, а также напомнил ему, что победителей не судят.

11 октября Трусова стала победительницей турнира, набрав в общей сложности 240,59 балла. Второй стала ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева с 233,7 балла. На третьем месте расположилась Дарья Усачева, в активе которой 233,2 балла.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае этого года. 16-летняя россиянка — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы.