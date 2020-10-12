Трусова прокомментировала победу на Кубке России

Российская фигуристка Александра Трусова в эфире Первого канала прокомментировала победу на втором этапе Кубка России в Москве.

Трусова заявила, что волновалась перед стартом, несмотря на опыт выступления на крупных турнирах. «Будем больше работать над четверными, катанием, вращением. Я готовилась на этом старте именно аксель сделать, такая цель была с прокатов. Не совсем получилось, но я в принципе довольна», — отметила она, добавив, что намерена выступать без ошибок каждый раз.

11 октября Трусова стала победительницей турнира, набрав в общей сложности 240,59 балла. Второй стала ученица тренера Этери Тутберидзе Камила Валиева с 233,7 балла. На третьем месте расположилась Дарья Усачева, в активе которой 233,2 балла.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае этого года. Она — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы.