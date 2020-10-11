Трусова обыграла ученицу Тутберидзе на Кубке России

Российская фигуристка Александра Трусова обыграла ученицу тренера Этери Тутберидзе Камилу Валиеву на этапе Кубка России. Результаты доступны на сайте Федерации фигурного катания России.

За обе программы Трусова набрала 240,59 балла и стала победительницей турнира. Валиева стала второй с 233,7 балла. На третьем месте расположилась Дарья Усачева, в активе которой 233,2 балла.

После короткой программы Валиева являлась лидером, набрав 85,10 балла. Второй была Усачева, Трусова располагалась на третьем месте.

Валиева — воспитанница российского тренера Этери Тутберидзе. Она является чемпионкой мира среди юниоров прошедшего сезона.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае этого года. Она — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы.

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