13-летняя ученица Тутберидзе победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на чемпионате мира среди юниоров в эстонском Таллине. Результаты доступны на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
13-летняя спортсменка в общей сложности набрала 227,30 балла. Второй стала еще одна россиянка Дарья Усачева (215.04 балла). Третью строчку занимает представительница США Алиса Лью с результатом 204,83 балла.
В короткой программе Валиева установила рекорд мировых первенств. Она набрала 74,92 балла за прокат.
Валиева — воспитанница российского тренера Этери Тутберидзе. Усачева также занимается в группе специалиста.
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