13-летняя юниорка из России с рекордом победила в короткой программе на ЧМ

Российская фигуристка Камила Валиева победила в короткой программе на юниорском чемпионат мира в Таллине (Эстония). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

13-летняя спортсменка набрала 74,92 балла и установила рекорд мировых первенств. Второй стала представительница Южной Кореи Ли Хэ Ин с результатом 70,08 балла. Третью строчку занимает еще одна россиянка Дарья Усачева (68,45 балла).

Произвольная программа у девушек пройдет 7 марта. Турнир завершится показательными выступлениями на следующий день.

Валиева — воспитанница российского тренера Этери Тудберидзе. Усачева также занимается в группе специалиста. Тутберидзе работает с Аленой Косторной, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, которые заняли три первых места на последнем чемпионате Европы. Кроме того, с тренером сотрудничала приостановившая карьеру олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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