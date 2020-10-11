Рудковская раскритиковала оценки Трусовой на Кубке России

Продюсер Яна Рудковская подвергла критике оценки Александры Трусовой за короткую программу на этапе Кубка России в Москве. Об этом она написала в своем Instagram.

Супруга тренера спортсменки Евгения Плющенко призвала арбитров ставить адекватные баллы. Она также выразила надежду на то, что Трусова получит справедливые оценки по итогам произвольной программы.

10 октября состоялись прокаты в рамках короткой программы Кубка России. Трусова заняла третью строчку, уступив двум ученицам Тутберидзе — Дарье Усачевой и Камиле Валиевой. 11 октября пройдет показ произвольной программы.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко 6 мая. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными условиями. Тогда же к Плющенко ушел тренер Сергей Розанов, работавший в группе Тутберидзе с 2017 по 2020 год.

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