Плющенко отреагировал на проигрыш Трусовой ученице Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на проигрыш своей подопечной Александры Трусовой в короткой программе Кубка России ученице тренера Этери Тутберидзе Камиле Валиевой. Пост доступен в Instagram-аккаунте экс-спортсмена.

Плющенко поздравил Трусову, отметив, что она выполнила большую работу. «Завтра новый день и новый старт! Поборемся!» — написал он. При этом тренер добавил, что не станет комментировать оценки проката Трусовой.

Ранее 10 октября состоялись прокаты в рамках короткой программы Кубка России. Трусова заняла третью строчку, уступив двум ученицам Тутберидзе — Дарье Усачевой и Камиле Валиевой. 11 октября пройдет показ произвольной программы.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко 6 мая. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными условиями. Тогда же к Плющенко ушел тренер Сергей Розанов, работавший в группе Тутберидзе с 2017 по 2020 год.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы.