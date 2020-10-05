Трусова прекратила работу с ушедшим от Тутберидзе к Плющенко тренером

Российская фигуристка Александра Трусова прекратила работу с ушедшим из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко тренером Сергеем Розановым. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, теперь с 16-летней спортсменкой работают сам Плющенко, Дмитрий Михайлов и Сергей Алексеев. Отмечается, что между Розановым и Трусовой не было конфликтов.

В августе Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе. Он посчитал, что фигуристке не хватало скольжения, катания и артистичности.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко 6 мая. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными условиями. Тогда же к Плющенко ушел тренер Розанов, работавший в группе Тутберидзе с 2017 по 2020 год.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы.

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