Трусова рассказала об отношении к Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова в документальном фильме в эфире «Матч ТВ» рассказала об отношении к бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

По словам спортсменки, к Тутберидзе после перехода в академию Евгения Плющенко у нее «осталось полное уважение». «У меня к ней ничего не поменялось. Я просто решаю, что надо пробовать разное. Вот и все», — заметила Трусова.

Фигуристка подчеркнула, что на решение сменить тренера повлияли неудачи в прошлом сезоне при исполнении четверных прыжков. «Решили, что лучше всего попробовать у Плющенко, потому что он сам катался с четверными и, возможно, знает, что нужно делать», — добавила Трусова.

О переходе Трусовой из группы Тутберидзе в академию Плющенко стало известно 6 мая. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными условиями. Плющенко эти обвинения отверг.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020, который стал для фигуристки первым на взрослом уровне, она выиграла два этапа Гран-при, а также заняла третье место в финале серии и на чемпионате Европы.