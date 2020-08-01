Уход Косторной от Тутберидзе назвали «пощечиной»

Бывший фигурист Илья Авербух отреагировал на уход Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе. Свой комментарий он оставил под постом Тутберидзе в Instagram.

Авербух сравнил ситуацию с пощечиной от самого близкого человека. Специалист встал на сторону тренера и тем самым вызвал негативную реакцию пользователей соцсети. Авербуха принялись критиковать за «травлю» фигуристки.

31 июля Косторная покинула группу Тутберидзе. Спортсменка продолжит тренировки под руководством Евгения Плющенко. Последний раскритиковал программы, поставленные Тутберидзе, назвав их «ужасом».

В мае состоялся резонансный переход другой ученицы Тутберидзе — Александры Трусовой — в академию Плющенко. Самого двукратного олимпийского чемпиона упрекнули в том, что он переманил спортсменку более выгодными финансовыми условиями. Плющенко обвинения отверг.

В сезоне-2019/2020 Косторная победила в финале Гран-при по фигурному катанию. Кроме того, она завоевала золото на чемпионате Европы.