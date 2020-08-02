Трусова анонсировала фильм о себе и заговорила о помехах в тренировках

Российская фигуристка Александра Трусова на своей странице в Instagram анонсировала документальный фильм о себе «В четыре оборота».

В нем 16-летняя спортсменка заговорила о помехах в тренировках. «Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год», — заявила Трусова в отрывке, попавшем в трейлер.

Фильм выйдет в эфире «Матч ТВ» 4 августа в 11:10 по московскому времени.

6 мая Трусова ушла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Переход вызвал большой резонанс в СМИ и среди фанатов. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными условиями. В свою очередь, Плющенко эти обвинения отверг.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020, который стал для фигуристки первым на взрослом уровне, она выиграла два этапа Гран-при, а также заняла третье место в финале серии. В активе россиянки также бронза чемпионата Европы.