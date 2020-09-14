Олимпийский чемпион оценил форму Трусовой после ухода от Тутберидзе к Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов оценил физическую форму Александры Трусовой, перешедшей из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Спортсмен, комментируя итоги контрольных прокатов фигуристов сборной России, отметил, что фигуристка находится в хороших кондициях. Он также добавил, что после смены тренера Трусовой увидел положительные изменения. «В ней появилось чуть больше жизни», — рассказал Урманов.

На контрольных прокатах, прошедших 13 сентября, Трусова в произвольной программе чисто исполнила каскад четверной тулуп —тройной тулуп, но упала с четверного лутца, а также коснулась рукой льда при приземлении на четверном тулупе. В прокатах также приняли участие Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и другие кандидатки в сборную России.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко 6 мая. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными условиями. Плющенко эти обвинения отверг. Спортсменка — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы.