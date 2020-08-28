Призер ОИ высказался о повышении возрастного ценза в женском фигурном катании

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Олег Овсянников высказался о возможном повышении возрастного ценза в женском фигурном катании с 15 до 17 лет. Об этом сообщают «Известия».

Спортсмен поддержал инициативу, отметив, что дисциплина должна быть именно женской, а не детской. Тем, кто младше 17 лет, фигурист предложил выступать в юниорских соревнованиях, которых, по мнению Овсянникова, достаточно много.

Предложения о повышении возрастного ценза в последнее время не раз звучали от спортсменов и тренеров. Среди них Александр Жулин, высказывавшийся об этом в конце 2018 года. Он мотивировал предложение желанием видеть на льду «фигуристок со сформировавшимися женственными частями тела».

На минувшем чемпионате Европы по фигурному катанию в женском одиночном катании весь пьедестал заняли россиянки. Победу одержала Алена Косторная, второе и третье места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно. Все спортсменки были младше 17 лет.