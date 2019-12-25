Будущее российских фигуристок посчитали безнадежным

Финские тренеры по фигурному катанию призвали Международный союз конькобежцев (ISU) поднять возрастной ценз в женском катании. Об этом сообщает YLE.

Специалисты из Финляндии посчитали, что повышение важно с психологической точки зрения. По мнению тренеров, будущее российских фигуристок безнадежно, ведь даже семилетние спортсменки подвергаются большим нагрузкам. «Много примеров, когда слишком молодые фигуристки пропадали. Они уходили из спорта из-за травм, проблем с питанием и мотивацией», — отметили они.

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В финале серии Гран-при в Турине российские фигуристки заняли весь пьедестал. 16-летняя Алена Косторная выиграла золото, 15-летняя Анна Щербакова — серебро, а ее ровесница Александра Трусова — бронзу. Все три фигуристки проводят дебютный сезон на взрослом уровне.

Трусова — обладательница самой сложной технической базы в произвольной программе в истории женского фигурного катания. Щербакова является первой в истории фигуристкой, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях.

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