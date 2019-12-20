В США назвали Тутберидзе идеальным тренером

Американский тренер по фигурному катанию Лаура Липецки высказалась о российском специалисте Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Липецки назвала Тутберидзе идеальным тренером, которой удалось воспитать множество профессиональных фигуристок. Американка отметила, что российский тренер растит спортсменок с начала карьеры, а не просто «красиво упаковывает готовых фигуристок».

В финале серии Гран-при в Турине ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал. Алена Косторная выиграла золото, Анна Щербакова — серебро, Александра Трусова — бронзу. Все три фигуристки проводят дебютный сезон на взрослом уровне.

Также в группе тренера занимается олимпийская чемпионка Алина Загитова. На Играх-2018 она обошла Евгению Медведеву, на тот момент также тренировавшуюся под руководством Тутберидзе.

Липецки — бывшая фигуристка-одиночница. Под ее руководством занимается Алиса Лю, ставшая самой молодой чемпионкой США. На счету Лю также второе место в финале юниорского Гран-при.

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