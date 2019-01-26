13-летняя фигуристка стала самой юной чемпионкой США в истории

Американская фигуристка Алиса Лю одержала победу в чемпионате США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

13-летняя спортсменка стала самой молодой чемпионкой страны в истории. На турнире она превзошла 20-летнюю Брэди Теннелл и 22-летнюю Марию Белл. Лю побила рекорд другой американки Тары Липински, которой удалось выиграть национальный чемпионат в возрасте 14 лет.

В сезоне-2017/2018 Лю выиграла чемпионат США среди юниорок. Из-за возрастных ограничений американка не сможет выступить в составе национальной команды на чемпионате мира.

Чемпионат России-2019, прошедший в Саранске, выиграла Анна Щербакова. Она стала триумфатором турнира в возрасте 14 лет.

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