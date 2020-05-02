Семенович заступилась за «неженственных» фигуристок

Бывшая фигуристка и певица Анна Семенович поделилась мнением о женском одиночном катании. Слова экс-спортсменки приводит «Спорт Экспресс».

Семенович заступилась за юных фигуристок, чье катание некоторые считают незрелым и неженственным. «Это же не конкурс бикини. Формы нужно демонстрировать на конкурсах красоты. А здесь люди спортом занимаются», — заключила Семенович.

Она также обратила внимание на то, что одиночное катание отличается от танцев на льду. «У танцоров срок эксплуатации более долгий. А в одиночном — победительницы всегда юные», — подчеркнула она.

В декабре 2018 года тренер и бывший фигурист Александр Жулин предложил ввести возрастной ценз в фигурном катании, разрешив участие во взрослых соревнованиях спортсменкам от 17 лет. Он мотивировал данное предложение желанием видеть на льду «фигуристок со сформировавшимися женственными частями тела».

Россиянка Алина Загитова завоевала золото Олимпийских игр в Пхенчхане в возрасте 15 лет.

Семенович выступала в танцах на льду. Она завершила карьеру в 2001 году и сосредоточилась на шоу-бизнесе.

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