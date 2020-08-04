Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.

Плющенко посчитал, что Трусовой не хватало скольжения, катания и артистичности. «Мы очень много работаем над этим. Саша работяга, труженица, хочет сделать пять четверных. И, конечно, новые образы. Дай бог, все получится в новом сезоне. Думаю, мы идем в правильном ключе», — заявил тренер.

Трусова ушла из группы Тутберидзе в академию Плющенко 6 мая. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными условиями. Плющенко эти обвинения отверг.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020, который стал для фигуристки первым на взрослом уровне, она выиграла два этапа Гран-при, а также заняла третье место в финале серии и на чемпионате Европы.