Появилось видео победной программы Трусовой на Кубке России

Появилось видео победной программы фигуристки Александры Трусовой на этапе Кубка России. Оно появилось на сайте Первого канала.

16-летняя спортсменка в произвольной программе выступала под музыку из «Ромео и Джульетты» и получила за прокат 164,82 балла. В сумме она набрала 240,59 балла и стала победительницей турнира.

Трусова обыграла ученицу тренера Этери Тутберидзе Камилу Валиеву на этапе. Валиева стала второй с 233,7 балла. На третьем месте расположилась Дарья Усачева, в активе которой 233,2 балла.

Валиева — воспитанница российского тренера Этери Тутберидзе. Она является чемпионкой мира среди юниоров прошедшего сезона.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае этого года. Она — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы.