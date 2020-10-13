Плющенко ответил директору «Самбо-70» на критику Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram ответил директору центра спорта и образования «Самбо-70» Ренату Лайшеву, раскритиковавшему его подопечную Александру Трусову за выступление на этапе Кубка России.

Специалист заметил, что победителей не судят. Кроме того, Плющенко предсказал Лайшеву скорый уход на пенсию. По словам тренера, после этого его будет некому развлекать подобными высказываниями.

Ранее во вторник, 13 октября, Лайшев подверг критике выступление Трусовой на Кубке России, назвав его слабым. По мнению директора «Самбо-70», спортсменка победила только благодаря мастерству, которое в нее заложила тренер Этери Тутберидзе.

11 октября Трусова стала победительницей турнира, набрав в общей сложности 240,59 балла. Второй стала ученица Тутберидзе Камила Валиева с 233,7 балла. На третьем месте расположилась Дарья Усачева, в активе которой 233,2 балла.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае этого года. 16-летняя россиянка — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы.