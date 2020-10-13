Директор «Самбо-70» раскритиковал победу Трусовой на Кубке России

Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев раскритиковал победу фигуристки Александры Трусовой на этапе Кубка России в Москве. Об этом сообщает ТНВ.

По словам функционера, спортсменка каталась очень неуверенно и слабо. Он отметил, что фигуристка заняла первое место только благодаря мастерству, которое в нее заложила тренер Этери Тутберидзе. По мнению Лайшева, Трусова не прибавила после смены наставника.

11 октября Трусова стала победительницей турнира, набрав в общей сложности 240,59 балла. Второй стала ученица Тутберидзе Камила Валиева с 233,7 балла. На третьем месте расположилась Дарья Усачева, в активе которой 233,2 балла.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае этого года. 16-летняя россиянка — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы.