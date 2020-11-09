Плющенко снял для Трусовой президентский номер после опоздания на поезд

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко снял для своей подопечной Александры Трусовой президентский номер в Казани. Об этом специалист рассказал РИА Новости.

По словам спортсмена, они по вине транспортной компании опоздали на поезд в Москву, поэтому были вынуждены искать место, где переночевать. В качестве приятного бонуса Плющенко решил поселить Трусову в президентский номер, чтобы она «почувствовала себя королевой». Название гостиницы фигурист не уточнил.

В понедельник, 9 ноября, Трусова одержала победу на четвертом этапе Кубка России в Казани. Спортсменка превзошла два мировых рекорды по набранным баллам, но достижение не будет зафиксировано, так как результат показан на национальном турнире.

16-летняя Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер континентального первенства. Перед началом сезона спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко.