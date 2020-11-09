Чемпион мира поставил катание Трусовой на один уровень с мужским

Чемпион мира по фигурному катанию, а ныне тренер Александр Жулин восхитился выступлением Александры Трусовой на этапе Кубка России в Казани. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По мнению специалиста, спортсменка катается на уровне мужчин, если не лучше. Жулин отметил, что соперницам невозможно победить россиянку при помощи пластики и хореографии. Он также назвал Трусову отдельным явлением в фигурном катании.

Ранее в понедельник, 9 ноября, Трусова одержала победу на четвертом этапе Кубка России в Казани. Спортсменка превзошла два мировых рекорда по набранным баллам, но достижение не будет зафиксировано, так как результат показан на национальном турнире.

16-летняя Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер континентального первенства. Перед началом сезона спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.