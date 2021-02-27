Фигуристка Валиева стала лидером после короткой программы в финале Кубка России

Фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы в финале Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка получила за прокат 88,71 балла. На втором месте расположилась Дарья Усачева, получившая от судей 79,12 балла. Тройку сильнейших замкнула Елизавета Туктамышева. Ее прокат оценили в 77,74 балла.

Алена Косторная неудачно выступила в короткой программе. Она допустила серьезную ошибку при исполнении каскада и получила от судей 70,14 балла. Спортсменка находится на шестом месте.

Турнир проходит в Москве. Произвольную программу одиночницы представят в воскресенье, 28 февраля.