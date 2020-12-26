Плющенко пожаловался на судей после поражения Трусовой ученицам Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко пожаловался на судейство после поражения Александры Трусовой ученицам Этери Тутберидзе в короткой программе чемпионата России по фигурному катанию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Плющенко посчитал, что судьи не увидели ошибок у учениц Тутберидзе Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой. Он добавил, что уже пообщался с судейским корпусом, однако они назвали свои оценки оправданными. «Судьи заряжаются по-особенному, какими-то энергетическими посылами. Хорошая зарядка идет. К пенсии. Там же много пенсионеров за ними сидит, насколько я знаю», — подытожил тренер.

Российские фигуристки представили короткую программу на чемпионате России 25 декабря. Три первых места заняли ученицы Тутберидзе: Анна Щербакова, получившая 80,31 балла, Валиева (79,99 балла) и Усачева (76,72 балла) соответственно. Трусова расположилась на четвертом месте.

Щербакова — действующая победительница турнира. На ее счету две победы в чемпионатах страны. Также фигуристка становилась серебряным призером чемпионата Европы.

Чемпионат России-2020 проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря.

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