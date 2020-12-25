Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу на чемпионате России

Фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

16-летняя ученица Этери Тутберидзе получила 80,31 балла. Вторую строчку заняла Камила Валиева. Для нее турнир в Челябинске стал дебютом в рамках чемпионатов страны. Прокат россиянки принес ей 79,99 балла. Третье место досталось Дарье Усачевой (76,72 балла).

Александра Трусова осталась вне тройки призеров. Она заняла четвертое место. Также высокий результат не смогла показать Елизавета Туктамышева.

Щербакова — действующая победительница турнира. Всего на ее счету две победы в чемпионатах страны. Также фигуристка становилась серебряной призеркой чемпионата Европы.

Чемпионат России-2020 проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря.