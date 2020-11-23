В ФФКР пожелали забыть выступление Трусовой на Гран-при России

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) пожелали забыть выступление Александры Трусовой на Гран-при в Москве. Об этом сообщается на сайте организации.

Такую мысль высказал автор материала о прошедших соревнованиях. Сотрудник ФФКР также добавил, что спортсменка заявила на турнир самую сложную программу. «Но заявить — одно, а принять грамотное решение, основываясь на готовности спортсмена, сколько необходимо и каких прыжков, — другая история», — говорится в материале.

В субботу, 21 ноября, Трусова несколько раз упала во время исполнения произвольной программы на Гран-при России в Москве. В итоге спортсменка заняла четвертое место. Победу одержала Елизавета Туктамышева.

16-летняя Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер континентального первенства. Перед началом сезона спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.