Ягудин раскритиковал Плющенко за неудачный прокат Трусовой на Гран-при России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в эфире Первого канала раскритиковал Евгения Плющенко за неудачный прокат его подопечной Александры Трусовой на Гран-при России.

«Не знаю, что делают в "Ангелах Плющенко", но такой Трусову мы никогда не видели. Не помню таких прокатов Александры», — заявил Ягудин. Специалист также добавил, что ему по-человечески очень жаль спортсменку. Он также посоветовал ей выкинуть это выступление из головы.

В субботу, 22 ноября, Трусова несколько раз упала во время исполнения произвольной программы на Гран-при России в Москве. В итоге спортсменка заняла четвертое место. Победу одержала Елизавета Туктамышева.

16-летняя Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер континентального первенства. Перед началом сезона спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.