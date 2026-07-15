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13:37, 15 июля 2026Мир

Стало известно о новой волне ударов США по Ирану

CENTCOM: США начали новую волну ударов по Ирану для ослабления его военных возможностей
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Соединенные Штаты начали новую волну ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) на официальной странице в социальной сети X.

«Сегодня в 6:00 по восточному времени силы Центрального командования США начали новую волну ударов по Ирану», — сказано в публикации.

Отмечается, что целью операции является ослабление военных возможностей Тегерана, которые используются иранскими силами для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана. Как ожидается, новая атака будет иметь более широкий масштаб, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива.

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