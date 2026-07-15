Стало известно о новой волне ударов США по Ирану

CENTCOM: США начали новую волну ударов по Ирану для ослабления его военных возможностей

Соединенные Штаты начали новую волну ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) на официальной странице в социальной сети X.

«Сегодня в 6:00 по восточному времени силы Центрального командования США начали новую волну ударов по Ирану», — сказано в публикации.

Отмечается, что целью операции является ослабление военных возможностей Тегерана, которые используются иранскими силами для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана. Как ожидается, новая атака будет иметь более широкий масштаб, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива.