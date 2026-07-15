Стало известно о новой волне ударов США по Ирану

Соединенные Штаты начали новую волну ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) на официальной странице в социальной сети X.
«Сегодня в 6:00 по восточному времени силы Центрального командования США начали новую волну ударов по Ирану», — сказано в публикации.
Отмечается, что целью операции является ослабление военных возможностей Тегерана, которые используются иранскими силами для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.
Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана. Как ожидается, новая атака будет иметь более широкий масштаб, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива.