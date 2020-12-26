Стала известна победительница чемпионата России по фигурному катанию

Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию в женском одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка набрала в произвольной программе 183,79 балла, а по сумме двух программ получила 264,10 балла. Второе место заняла Камила Валиева (254,01 балла), а тройку сильнейших замкнула Александра Трусова (246,37). Чемпионка и вице-чемпионка страны тренируются под руководством Этери Тутберидзе. Бронзовый призер представляет академию Евгения Плющенко.

Щербакова стала трехкратной чемпионкой России. 16-летняя спортсменка превзошла мировые рекорды по набранным баллам за произвольную программу и по сумме программ, однако Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает достижения, установленные на национальных соревнованиях.

Чемпионат России-2020 проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря.