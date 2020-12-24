Коляда выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

Российский фигурист Михаил Коляда выиграл которую программу в соревновании мужчин-одиночников на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Коляда чисто исполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной аксель и тройной лутц. Судьи оценили его прокат в 102,48 балла.

Вторым идет Макар Игнатов (98,30), третьим — Марк Кондратюк (90,88). Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин занимает 5-е место (87,96).

Чемпионат России продлится до 27 декабря. Позднее 24 декабря с короткими программами на лед выйдут также танцевальные дуэты.

Коляда — серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командном соревновании, бронзовый призер чемпионата мира-2018, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2017 и 2018). С сезона-2020/2021 он тренируется в группе Алексея Мишина.