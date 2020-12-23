Легкоатлетка Клишина высказалась о конфликте Плющенко с Тутберидзе

Российская легкоатлетка Дарья Клишина высказалась о конфликте тренеров по фигурному катанию Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спортсменки, она не считает происходящее хорошим пиаром, так как из-за противоборства страдают юные фигуристы. Клишина также отметила, что общественность должна с пониманием относиться к желанию спортсменов поменять тренера. «Все эти стереотипы в нашей стране надо ломать. Это не должно быть расценено как предательство, не должно быть борьбы между тренерами», — добавила легкоатлетка.

Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в группу двукратного олимпийского чемпиона из «Самбо-70» перешли Александра Трусова и Алена Косторная. Плющенко обвинили в переманивании спортсменок, сам он это отрицает.

Под руководством Тутберидзе фигуристки завоевали все свои награды на международных соревнованиях. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы-2020, Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при.

Клишина переехала в Соединенные Штаты в 2013 году и с тех пор живет и тренируется там. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину.