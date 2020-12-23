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Легкоатлетка Клишина сравнила жизнь в России и США

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Дарья Клишина
Дарья Клишина
Фото: Оксана Тоскич / ТАСС

Российская легкоатлетка Дарья Клишина сравнила жизнь на родине и в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка отметила, что за океаном сложно найти настоящих друзей, так как местные жители не сближаются и не привязываются друг к другу так, как это происходит в России. Клишина также рассказала, что в США ей пришлось завести кредитную карту, потому что без кредитной истории она не могла купить телефон.

«А если уж говорить о более крупных покупках типа квартиры и машины — мне кажется, даже если ты придешь с мешком наличных, никто ничего не продаст без чистой кредитной истории», — добавила россиянка. Клишина также отметила, что до сих пор не привыкла к этой особенности жизни в США.

Клишина переехала в Соединенные Штаты в 2013 году и с тех пор живет и тренируется там. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.

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