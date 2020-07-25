Фигура легкоатлетки Клишиной в купальнике вызвала зависть фанатов

Фигура российской легкоатлетки Дарьи Клишиной в купальнике вызвала зависть фанатов. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

На снимке Клишина позирует на фоне водопада в слитном купальнике. «План на субботу — наблюдать за притягательной красотой водопадов», — подписала она. «Вот это фигура...», «Мужу твоему повезет», «Слишком красивая!» — отметили подписчики в комментариях.

My plan for this Saturday - enjoy magnificent waterfalls 💦💦💦 ⠀ План на субботу - наблюдать за притягательной красотой водопадов 💦💦💦 ⠀ #nature #mountains #travel #красота #отдых #waterfall #beautiful #summer Фото опубликовано @dariaklishina

Ранее похожие фотографии легкоатлетки вызвали сомнения у фанатов. Тогда она выложила три снимка и предложила подписчикам выбрать лучший.

Клишина — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года. С 2013 года она живет и тренируется в США.