Легкоатлетка Клишина рассказала об «упущенном» в России

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о том, как складывалась ее карьера до переезда в США. Об этом сообщает Sports.ru.

По словам 29-летней Клишиной, многое в ее карьере было упущено еще в России. При этом спортсменка подчеркнула, что не жалеет о том, что не переехала в США раньше. Она уточнила, что слишком долгое время «плыла по течению».

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«Надо было не полагаться на всех, а где-то вставить свое слово, но я его не вставляла», — добавила она.

В том же интервью Клишина заявила, что в США ей предлагали работать в эскорт-услугах. Россиянка, по ее словам, отвергла оклад в 200 тысяч долларов в месяц.

Клишина переехала в Соединенные Штаты в 2013 году и с тех пор живет и тренируется там. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.

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