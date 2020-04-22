Легкоатлетка Клишина отказалась жалеть о переезде в США

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о разнице в системах подготовки спортсменов США и России. Прямой эфир в YouTube был организован Департаментом спорта Москвы.

29-летняя прыгунья призналась, что ни разу не пожалела о переезде в США. Спортсменка отметила, что американская система подготовки атлетов существенно отличается от российской. Одной из особенностей Клишина назвала отказ от достижения пиковой формы спортсменов зимой, что практикуется в России.

Она отдельно отметила длительность разминки в американских тренировках. «Когда я приехала в США, для меня разминка была такой же, как и тренировка», — отметила она.

Кроме того, Клишина подчеркнула, что американским спортсменкам можно пользоваться телефонами во время занятий. Атлеты таким образом могут ознакомиться с очередностью упражнений.

Клишина переехала в США в 2013 году и с тех пор живет и тренируется там. 29-летняя спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.

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