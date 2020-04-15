Фото легкоатлетки Клишиной в купальнике взволновало фанатов

Российская легкоатлетка Дарья Клишина выложила в Instagram фотографию в купальнике, чем вызвала реакцию у пользователей социальных сетей.

Клишина поделилась снимком с летнего отдыха в регионе Сен-Бертелеми в Карибском бассейне. Она подписала пост словами: «Вспоминая лето». Юзеры назвали фото «волнующим и горячим». «Ты выглядишь более впечатляюще, чем окружающие тебя виды», «Вы настоящая модель», «Ангел чистой красоты», — писали фанаты.

10 апреля Клишина рассказала о плачевной ситуации в США из-за пандемии коронавируса. Она посчитала, что меры, введенные российским правительством, помогут предотвратить «ужас, происходящий в Америке».

Клишина переехала в США в 2013 году и с тех пор живет и тренируется там. Она двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.

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