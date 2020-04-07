Боец UFC выложила новые откровенные фото и подверглась критике

Американский боец UFC Пейдж Ванзант снова попозировала обнаженной во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, после чего подверглась критике. Фотография опубликована в Instagram спортсменки.

В фотосессии также принял участие муж спортсменки Остин Вандерфорд. Мужчина сфотографировался голым на кухне, прикрыв гениталии бутылкой виски. Вазант попозировала обнаженной на кухонном столе, часть ее тела на снимке закрыта кусочком чипсов.

Многие пользователи сети негативно отреагировали на снимок. Ванзант попросили больше не выкладывать фото голого мужа.

3 апреля пара опубликовала аналогичные фотографии. Тела супругов были прикрыты бокалами с алкоголем.

За свою карьеру американка провела 12 боев, в которых одержала восемь побед и потерпела четыре поражения. В 2018 году она опубликовала автобиографию, в которой рассказала, что в подростковом возрасте подверглась групповому изнасилованию.

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