Боец UFC рассказал о разговоре с Нурмагомедовым перед отменой боя с Фергюсоном

Американский боец UFC Даниэль Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA рассказал о разговоре с россиянином Хабибом Нурмагомедовым перед отменой его боя с Тони Фергюсоном.

По словам Кормье, Нурмагомедов был готов участвовать в поединке. «Но он понятия не имел, где пройдет турнир, и это было самым разочаровывающим для Хабиба. Он говорил мне, что не отказывается от боя — просто хочет знать, где он состоится», — заявил боец. Он добавил, что на следующий день президент UFC Дэйна Уайт объявил об отмене поединка, что очень удивило Кормье.

6 апреля Уайт подтвердил, что турнир UFC 249 пройдет без Нурмагомедова. Турнир состоится на частном острове. Вместо россиянина поединок с Фергюсоном проведет американец Джастин Гэтжи. На кону будет стоять титул временного чемпиона организации в легком весе.

UFC 249 находился под угрозой срыва. Он должен был пройти в Нью-Йорке, но в городе был введен запрет на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. Нурмагомедов заявил, что снимается с UFC 249, так как не может покинуть территорию России.

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