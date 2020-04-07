Глава UFC вступился за Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт посчитал, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не виноват в отмене боя с американцем Тони Фергюсоном. Его слова приводит TMZ.

«Нурмагомедов, как и все мы, попал в самый эпицентр событий, где условия менялись каждый день. Это не вина Хабиба. К подобному никто не мог подготовиться», — заявил Уайт. По словам главы UFC, он не мог вообразить, что Лас-Вегас будет полностью закрыт.

6 апреля Уайт подтвердил, что турнир 18 апреля пройдет без Нурмагомедова. Вместо россиянина поединок с Фергюсоном проведет американец Джастин Гэтжи. Место проведения турнира UFC 249 пока не сообщается. На кону будет стоять титул временного чемпиона организации в легком весе.

1 апреля Нурмагомедов заявил, что снимается с UFC 249, и сослался на соблюдение карантина. После заявления россиянина пользователи в социальных сетях обрушились на него с критикой и предлагали лишить его чемпионского пояса.

Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым сорвался в пятый раз.

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