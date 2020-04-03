Обнаженная боец UFC прикрылась бокалом и взволновала фанатов

Американский боец UFC Пейдж Ванзант попозировала обнаженной во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. Фотографии появились в Instagram спортсменки.

Ванзант и ее муж Остин Вандерфорд сфотографировались голыми на фоне кухонной плиты. Тела спортсменов были прикрыты бокалами с напитками. Еще на одном снимке обнаженная пара готовила ужин. Пользователи сети оценили фотосессию. «Отодвиньте бокалы! Я хочу больше фото», «Эта пара как альтернативная версия Pornhub», «А можно выпить с вами двумя?» — писали юзеры.

1 апреля обнаженные Ванзант и Вандерфорд выполняли упражнения в собственном тренажерном зале.

За свою карьеру американка провела 12 боев, одержав восемь побед и четырежды проиграв. В 2018 году она опубликовала автобиографию, в которой рассказала, что в подростковом возрасте подверглась групповому изнасилованию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!