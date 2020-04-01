Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. Фотографии появились в Instagram спортсменки.

Ванзант показала, как вместе с мужем Остином Вандерфордом выполняла упражнения в собственном тренажерном зале. Тела спортсменов были прикрыты мячами для тренировок. Пользователи сети назвали пару «горячей и сексуальной» и заинтересовались, кто стал автором снимка.

За свою карьеру Ванзант провела 12 боев, одержав восемь побед и четырежды проиграв. В 2018 году она опубликовала автобиографию, в которой рассказала, что в подростковом возрасте подверглась групповому изнасилованию.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



