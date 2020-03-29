Боксер Ковалев рассказал о ситуации с коронавирусом в США

Российский боксер Сергей Ковалев в Instagram рассказал о ситуации с коронавирусом в США.

«Люди некоторые в натуре не догоняют происходящее во всем мире, поэтому стараюсь держаться на дистанции», — заявил Ковалев. По его словам, многие жители США подвержены панике и выдвигают нелепые теории о заболевании. Боксер отметил, что несмотря на пандемию, продолжает заниматься спортом и поддерживать форму.

Из-за коронавируса поединок между Ковалевым и Салливаном Баррерой, который должен был пройти 25 апреля, отменили. Новая дата боя не сообщается. В активе россиянина 34 победы, 29 из которых нокаутом.

26 марта олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сравнила ситуацию с коронавирусом в России и США. Она рассказала, что в США закрыты почти все организации и магазины, а скорая помощь перегружена. Навка обратила внимание, что ситуация в России пока не столь критична.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!