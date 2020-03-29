Боксер Ковалев рассказал о ситуации с коронавирусом в США

Российский боксер Сергей Ковалев в Instagram рассказал о ситуации с коронавирусом в США.
«Люди некоторые в натуре не догоняют происходящее во всем мире, поэтому стараюсь держаться на дистанции», — заявил Ковалев. По его словам, многие жители США подвержены панике и выдвигают нелепые теории о заболевании. Боксер отметил, что несмотря на пандемию, продолжает заниматься спортом и поддерживать форму.
Из-за коронавируса поединок между Ковалевым и Салливаном Баррерой, который должен был пройти 25 апреля, отменили. Новая дата боя не сообщается. В активе россиянина 34 победы, 29 из которых нокаутом.
26 марта олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сравнила ситуацию с коронавирусом в России и США. Она рассказала, что в США закрыты почти все организации и магазины, а скорая помощь перегружена. Навка обратила внимание, что ситуация в России пока не столь критична.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения