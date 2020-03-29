Боксер-тяжеловес рассказал о смерти отца от коронавируса

Британский боксер Энтони Ярд, выступающий в полутяжелом весе, рассказал о смерти отца, болевшего коронавирусом. Запись доступна в Instagram-аккаунте спортсмена.

28-летний Ярд сообщил, что его отец скончался 28 марта не имея при этом проблем со здоровьем до заражения коронавирусом. «Чем чаще люди покидают дома, тем сильнее вирус распространется. Я не врач, но убежден, что если вы останетесь дома, вы снизите риск заражения», — написал боксер в «сториз».

По состоянию на 29 марта в Великобритании число смертей среди больных коронавирусом превысило 1000. Всего зафиксировано 17 089 зараженных.

На счету Ярда 19 побед и одно поражение. Единственный нокаут в карьере он получил в поединке с российским тяжеловесом Сергеем Ковалевым.

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