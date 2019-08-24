Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Челябинске и продлился 11 раундов. В последнем раунде 36-летний Ковалев нокаутировал соперника и одержал победу.

Ковалев завоевал титул чемпиона мира в феврале этого года. Тогда он одержал победу над колумбийцем Элейдером Альваресом.

Россиянин провел 38 поединков на профессиональном ринге. На его счету теперь 34 победы (29 из них нокаутом). Он также потерпел три поражения. Один бой завершился ничьей. Ярд потерпел первое поражение в 19 поединках.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!