Боксер Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мира

Российский боксер Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в США и длился 12 раундов. 35-летний Ковалев одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, россиянин взял реванш у колумбийского спортсмена и вернул титул чемпиона мира по версии WBO.

В августе 2018-го Альварес победил Ковалева за 12 раундов. После поражения своего подопечного тренер Ковалева Аброр Турсунпулатов заявил, что россиянину лучше завершить профессиональную карьеру.

Ковалев провел 37 поединков в профессиональном ринге. На его счету 33 победы (28 из них нокаутом). Он также потерпел три поражения. Один бой завершился ничьей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!