Проигравшему титул чемпиона мира россиянину посоветовали бросить бокс

Сергей Ковалев не сумел защитить пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) — его тренер Аброр Турсунпулатов считает, что карьера россиянина должна завершиться. Слова специалиста передает ТАСС.

«Реванша не будет, Серега должен бросать бокс. Здоровье не то уже. Даже если бы он бой выиграл, я предложил бы ему заканчивать карьеру», — заявил Турсунпулатов.

35-летний Ковалев уступил в 12-раундовом противостоянии с колумбийцем Элейдером Альваресом. Россиянин проиграл посредством технического нокаута.

За свою профессиональную карьеру Ковалев провел 36 поединков. Россиянин одержал 32 победы, из которых 28 — нокаутом.

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