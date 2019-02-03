Боксер Ковалев прокомментировал победу над Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал победу над колумбийцем Элейдером Альваресом в бою за титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Его слова приводит «Матч ТВ».

35-летний россиянин поблагодарил своих тренеров и спарринг-партнеров. По мнению Ковалева, его форма ухудшилась из-за редких выступлений.

Кроме того, российский боксер рассказал о дальнейших планах. «Подерусь с тем, кто готов выйти против меня. Хочу биться с лучшими, ведь ради этого я и вернул пояс», — заявил боксер.

Ранее 3 февраля Ковалев победил Альвареса единогласным решением судей, взяв у колумбийца реванш за поражение в 2018 году. Тем самым российский боксер вернул себе титул чемпиона мира по версии WBO.

Ковалев одержал 33-ю победу в профессиональном боксе. Также россиянин потерпел три поражения и один бой провел вничью.

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