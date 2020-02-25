Боксера Ковалева арестовали в США

Российского боксера Сергея Ковалева арестовали в США за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, Ковалев был задержан полицией прошлой ночью. Он был доставлен в отделение, где провел несколько часов и был отпущен под подписку о невыезде.

3 ноября Ковалев проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и не сумел защитить пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Он потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере. В активе россиянина 34 победы, 29 из которых нокаутом.

В данный момент Ковалев находится под следствием по другому делу. В феврале прошлого года американка Джейми Фронтц обвинила боксера в нападении и подала на него в суд. Ковалев согласился выплатить Фронтц 650 тысяч долларов. Однако в январе 2020-го американка заявила о том, что получила только 250 тысяч долларов. Судебное слушание по делу назначено на 8 апреля.

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