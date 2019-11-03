Российский боксер Ковалев проиграл Альваресу и лишился чемпионского пояса

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и не сумел защитить пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Альварес нокаутировал 36-летнего россиянина за 45 секунд до конца 11-го раунда благодаря комбинации ударов. Мексиканец выступал не в своей весовой категории.

Ковалев потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере. В активе россиянина 34 победы, 29 из которых нокаутом. 29-летний Альварес одержал 53-ю победу. Мексиканец уступал на профессиональном ринге лишь однажды.

Поединок Альвареса и Ковалева отложили по решению платформы DAZN из-за трансляции турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). UFC 244 прошел в Нью Йорке: в главном бою вечера американец Хорхе Масвидаль одержал победу техническим нокаутом над соотечественником Нэйтом Диасом.

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